Hamburg (pta/29.05.2024/11:12) - Halbjahreszahlen 2023/24: Trotz gesunkener Umsätze Jahresüberschuss leicht über Vorjahr

* Konzernumsatz des ersten Halbjahrs sank gegenüber Vorjahr um 14 % auf 129,3 Mio. Euro * Konzern-EBIT sank um 3 % auf 10,7 Mio. Euro * Halbjahresüberschuss stieg um 1 % auf 7,1 Mio. Euro

Die Edel SE & Co. KGaA (WKN 564950) aus Hamburg hat im ersten Halbjahr 2023/24 des Geschäftsjahres (01.10.2023 - 31.03.2024) Umsatzeinbußen um 14 % verbuchen müssen. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 129,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr 2023 mit 150,9 Mio. Euro. Der Halbjahresüberschuss bewegte sich auf gleichem Niveau mit 6,1 Mio. Euro im Vergleich zu 6,0 Mio. Euro (+1 %). Nach Abzug der Anteile anderer Gesellschafter betrug der Jahresüberschuss 5,8 Mio. Euro im Vergleich zu 5,7 Mio. Euro (+3 %) im Vorjahreszeitraum.

Die Ergebnisse des Konzernzwischenabschlusses im Einzelnen:

Das EBITDA lag mit 15,4 Mio. Euro 2 % unter Vorjahr (Vorjahreshalbjahr: 15,8 Mio. Euro), auch das EBIT sank um 3 % auf 10,7 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 11,0 Mio. Euro). Der Konzernhalbjahresüberschuss (vor Anteilen anderer Gesellschafter) betrug 6,1 Mio. Euro nach 6,0 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres. Der Konzernhalbjahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter lag bei 5,8 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 5,7 Mio. Euro). Das Halbjahresergebnis pro Aktie beträgt gleichbleibend 0,27 Euro im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr. Die Eigenkapitalquote stieg auf 26,9 %.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sank leicht um 0,7 Mio. Euro auf 12,9 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 13,5 Mio. Euro). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit stieg von -6,3 Mio. Euro auf -11,6 Mio. Euro. Bedingt durch Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten sowie erhöhten Zinskosten für gezogene Kreditlinien ergab sich ein Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von -6,1 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: -5,5 Mio. Euro).

Das erste Halbjahr 2023/24 stellte sich vor allem in der Vinylfertigung ähnlich herausfordernd wie das zweite Halbjahr 2022/23 da. Das Geschäft war stark von einem rückläufigen Volumen geprägt, weiterhin wurden Preissenkungen bei den Rohwaren an die Partner*innen weitergegeben. Die Gesellschaft konnte allerdings in vielen Inhaltebereichen Ihre Marktpositionen weiterausbauen und die Rentabilität steigern.

Dr. Jonas Haentjes, CEO: "Im ersten Halbjahr 2023/24 mussten wir einen Umsatzrückgang, insbesondere im Fertigungsgeschäft, verkraften. Durch unser starkes Digitalgeschäft in allen unseren Music & Entertainment Bereichen und ein optimiertes Buchgeschäft konnten wir diese Entwicklung sehr gut kompensieren. Für das zweite Halbjahr sind wir zusammen mit unseren Partner*innen, Künstler*innen und Autor*innen positiv gestimmt."

Aussender: Edel SE & Co. KGaA Adresse: Neumühlen 17, 22763 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Henning Hundt, General Manager Finance & Operations Tel.: +49 40 890 85-0 E-Mail: investorrelations@edel.com Website: www.edel.com

ISIN(s): DE0005649503 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

