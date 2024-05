EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

29.05.2024 / 14:07 CET/CEST

Die KION Group erhöht die Dividende und setzt ihre Strategie konsequent um Die KION GROUP AG zieht auf ihrer Hauptversammlung im Palmengarten in Frankfurt am Main Bilanz zum Geschäftsjahr 2023

Sämtliche Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mehrheitlich angenommen

Dividende von 0,70 Euro pro Aktie wird ausgeschüttet - mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr Frankfurt am Main, 29. Mai 2024 - Die KION Group setzt ihre Strategie weiter konsequent um und ist bestens vorbereitet, die Chancen zu ergreifen, die sich in ihrem Geschäft bieten: "Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Urbanisierung sind Megatrends, die unsere Welt und unsere Branche prägen. Wir agieren im Mittelpunkt der globalen Lieferketten", sagte Rob Smith, CEO der KION GROUP AG, während der Hauptversammlung am Mittwoch, 29. Mai, in Frankfurt am Main. In seiner Rede blickte Smith zurück auf das Geschäftsjahr 2023, das die KION Group mit guten Ergebnissen abgeschlossen hat. Er fügte hinzu, dass die positive Dynamik aus dem Vorjahr dem Unternehmen Schwung für das aktuelle Geschäftsjahr gebe. Investitionen in das Kerngeschäft und Innovationen Den versammelten Aktionären berichtete Smith zudem von der strategischen Ausrichtung des Unternehmens in seinen Kernmärkten sowie von der Schwerpunktsetzung auf Innovationen: "Die Zukunft von KION hängt maßgeblich von unserer Forschung und Entwicklung ab." Beispielhaft stellte der CEO ein abgeschlossenes Projekt vor, das den digitalen Zwilling einer Produktionsumgebung oder eines Warenlagers Realität werden lässt. Gemeinsam mit renommierten Partnern wie Google arbeitet die KION Group an der KI-Plattform der Zukunft, mit der beispielsweise die Echtzeitlokalisierung aller Waren und Fahrzeuge im Warenlager möglich wird. Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mehrheitlich angenommen Rund 140 Aktionäre vertraten in der Hauptversammlung über 84 Prozent des Grundkapitals. Die Aktionäre billigten während der Hauptversammlung mehrheitlich sämtliche Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand, darunter die Dividendenausschüttung von 0,70 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,19 Euro je Aktie), was einer Ausschüttungsquote von rund 30 Prozent entspricht, und mit einer Zustimmungsquote von knapp 96 Prozent das reformierte Vorstandsvergütungssystem. Bei der Überarbeitung des Vorstandsvergütungssystems hat die KION GROUP AG unter anderem Rückmeldungen der Vergangenheit aus den Reihen des Aktionariats berücksichtigt. Weitere Informationen zur Hauptversammlung und sämtliche Abstimmungsergebnisse finden Sie hier: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Hauptversammlungen/ https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Finanznachrichten/ Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2022 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2022, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. €. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (cs)

