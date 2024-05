Huawei Technologies, ein durch US-Sanktionen betroffenes Unternehmen, hat sich trotz Widerständen zu einem führenden Lieferanten von Künstlicher-Intelligenz-Chips in China entwickelt. Nachdem die Vereinigten Staaten den Export hochentwickelter Prozessoren des amerikanischen Unternehmens Nvidia limitierten, erlebte das Sortiment von Huawei, insbesondere dessen selbstentwickelte 910B Ascend Chips, einen deutlichen Aufschwung. Diese werden nun vermehrt in KI-Boxen verbaut, die spezifische Algorithmen und vortrainierte KI-Modelle bündeln, um viele Branchen des Landes, von der Telekommunikation bis hin zum Gesundheitswesen, zu durchdringen. Einem Bericht zufolge gibt es mittlerweile eine beachtliche Anzahl chinesischer Unternehmen, die KI-Boxen mit Chips von Huawei herstellen, wodurch sich das Unternehmen in einem Markt positioniert, der bislang von Nvidia dominiert wurde. Angesichts der Restriktionen für fortschrittlichere Grafikprozessoren seitens der [...]

