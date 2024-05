DJ PTA-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: OLG bestätigt Entscheidungen der Übernahmekommission in Nachprüfungsverfahren gemäß § 33 ÜbG im Sinne der BTV

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Innsbruck (pta/31.05.2024/13:10) - Wie am 3. November 2023 bekanntgegeben, hat der 1. Senat der Übernahmekommission in Nachprüfungsverfahren gemäß § 33 ÜbG betreffend unter anderem die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft entschieden, dass keine Verletzung der übernahmerechtlichen Angebotspflicht durch die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (in Bezug auf ihre Beteiligungen an der BKS Bank AG (FN 91810s) und der Oberbank AG (FN 79063w)) und betreffend die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft vorlag. Dagegen erhoben UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p) und die CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (FN 230033i) Rekurse.

Mit Beschlüssen vom 23. Mai 2024 hat das Oberlandesgericht Wien entschieden, dass den Rekursen der Unicredit Bank Austria und der CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. nicht stattgegeben wird und dass somit keine Verletzung der übernahmerechtlichen Angebotspflicht durch die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft und betreffend die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft vorlag. Das Oberlandesgericht Wien bestätigt damit die Entscheidungen der Übernahmekommission und folgt dem Vorbringen der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft.

Die Beschlüsse sind noch nicht rechtskräftig.

(Ende)

Aussender: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Adresse: Stadtforum 1, 6020 Innsbruck Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Reinhard Pircher Tel.: +43 5053331500 E-Mail: reinhard.pircher@btv.at Website: www.btv.at

ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2024 07:10 ET (11:10 GMT)