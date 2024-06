SAN DIEGO, NEW YORK und SAN FRANCISCO - Einer der weltweit anführenden Prozessführungskanzleien gab bekannt, dass Anteilseigner des Biotechnologieunternehmens Biogen bis zum 22. Juli 2024 Zeit haben, sich als Hauptkläger in der Sammelklage zu bewerben, welche Biogen sowie einige der aktuellen und früheren Spitzenmanager wegen angeblicher Verstöße gegen das Wertpapierhandelsgesetz von 1934 beschuldigt. In der Klage wird behauptet, dass die Unternehmensführung in dem maßgeblichen Zeitraum falsche und/oder irreführende Aussagen getätigt habe und dass wesentliche Schwächen in den Compliance-Kontrollen und -Verfahren nicht offengelegt wurden, was zu einer starken Belastung von Biogens Ruf und finanziellen Ergebnissen geführt habe. Insbesondere wird Biogen beschuldigt, die Transparenzbemühungen, die Wirksamkeit ihrer Alzheimer-Medikamente sowie die Folgen einer Übernahme [...]

Hier weiterlesen