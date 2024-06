Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp to OSL Warrants Extend E

By request of the issuer, as from June 4, 2024, the following instruments listed on OSL Warrants will change market segment to OSL Warrants Extend E. ISIN Long Name NO0013244681 MINI L OMX NORDNET N31 NO0013244699 MINI L OMX NORDNET N32 NO0013244707 MINI L OMX NORDNET N33 NO0013244715 MINI L OMX NORDNET N34 NO0013244723 MINI L OMX NORDNET N35 NO0013244731 MINI L OMX NORDNET N36 NO0013244749 MINI L OMX NORDNET N37 NO0013244756 MINI L OMX NORDNET N38 NO0013244772 MINI L OMX NORDNET N39 NO0013244780 MINI L OMX NORDNET N40 NO0013238998 MINI S OMX NORDNET N16 NO0013239004 MINI S OMX NORDNET N17 NO0013239012 MINI S OMX NORDNET N18 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com