Nova Scotia wird die neueste Provinz in Kanada, die ihren Bürgern mit Diabetes den Zugang zu fortschrittlichen diabetesbezogenen Gesundheitsinstrumenten ermöglicht. Durch eine verbesserte Abdeckung entsprechender Programme haben nun Tausende von anspruchsberechtigten Einwohnern von Nova Scotia, die an Typ-1- oder Typ-2-Diabetes leiden und intensiv Insulin nutzen, Zugang zu kontinuierlichen Glukosemesssystemen (engl. continuous glucose monitoring, CGM) des Typs Dexcom G6 und G7. Diese neuesten Entwicklungen heben das Engagement für eine modernere Diabetesversorgung und eine bessere Lebensqualität hervor, da diese Systeme rückständige Kosten für essentielle Werkzeuge des Diabetesmanagements reduzieren. In ganz Kanada haben viele Provinzen bereits ihre Deckungsprogramme angepasst, um die CGM-Technologie einzuschließen oder die vorhandenen Leistungen auszuweiten.

