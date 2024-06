Investition in wachstumsstarke Dividendenaktien verspricht langanhaltende Rendite. Besonders hervorzuheben ist hier Visa, das weltweit führende Zahlungsnetzwerk, welches Zugewinne in der Operationalen Marge und ein starkes Free Cashflow Wachstum dank ausgeprägter Kundenbasis und gesteigertem Zahlungsvolumen genießt. Im vergangenen Jahr wurden Zahlungen in Höhe von 15 Billionen USD über 276 Milliarden Transaktionen verbucht, ein klarer Wachstumstrend, insbesondere in ausländischen Märkten. Vielversprechend auch der Ausblick: Analysten prophezeien ein Wachstum von über 10%, auch dank der fortschreitenden Umstellung von Bargeld- auf Karten-Zahlungen. Dazu passt die Aktualisierung des internationalen Angebots, etwa die Einführung von Visa Direct in Kolumbien durch die Partnerschaft mit einem globalen Zahlungsdienstleister, was Visa eine Vorreiterstellung in einem der dynamischsten eCommerce Märkte Lateinamerikas sichert.

