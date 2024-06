Amgen, ein Unternehmen, das seit über vier Jahrzehnten an der Spitze der biotechnologischen Industrie steht, wird seine Präsenz durch eine herausragende Präsentation auf der bevorstehenden Globalen Gesundheitskonferenz von Jefferies markieren, die am 6. Juni 2024 um 9:00 Uhr ET stattfindet. Dabei werden bedeutende Führungspersonen des Unternehmens, darunter hochrangige Vertreter aus dem Finanz- und Geschäftsbetriebsbereich, zu Wort kommen. Diese wichtige Veranstaltung wird zugleich über das Internet übertragen und ist für Medienvertreter, Investoren und die Öffentlichkeit zugänglich. Diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, haben die Möglichkeit, die Webübertragung auf der Website von Amgen im Bereich für Investoren zu verfolgen, wobeil die Aufnahme im Anschluss für mindestens 90 Tage zur Verfügung stehen wird.

