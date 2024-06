Die Batterieproduktionsabteilung von BYD hat Berichten zufolge begonnen, Zellen an die Energiespeicherabteilung von Tesla in China zu liefern. Wie CnEV Post berichtete, wird das BYD-eigene Unternehmen FinDreams ab dem ersten Quartal 2025 damit beginnen, Tesla Zellen für Energiespeicherzwecke zu liefern.Das Unternehmen hat im März einen Vertrag mit Tesla unterzeichnet, um Zellen für die Energiespeicherproduktfabrik von Tesla in Shanghai bereitzustellen. Teslas Produktionsanlage für Energiespeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...