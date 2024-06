Rund 200% Potenzial: Analysten sehen Kupfer-Nickelexplorer Ramp Metals als Kauf

Anzeige / Werbung

Das Risiko ist wie bei Explorern üblich hoch, das Potenzial bei Ramp Metals aber auch, meinen Analysten.

Die Analysten von Couloir Capital haben sich die Aktien der kanadischen Explorationsgesellschaft Ramp Metals (WKN A407UW / TSXV RAMP) genauer angesehen. Ihrer Ansicht nach liegt der faire Wert der Aktie bei 0,45 CAD. Da das Papier zum Zeitpunkt der Berichterstellung durch Couloir bei 0,15 CAD notierte, ergibt sich laut den Analysten ein Aufwärtspotenzial von 197,28%. Daraus leitet Couloir Capital das Rating "kaufen" ab. Das Anlagerisiko stuft man als "sehr hoch" ein.

Ramp Metals, heißt es in dem Research-Bericht, konzentriert sich auf Batterie- und Basismetalle. Das Unternehmen verfügt über drei Liegenschaften: das Rottenstone SW-Projekt in Saskatchewan, das Peter Lake Domain (PLD) Projekt in der gleichen Provinz Kanadas sowie über das Lithiumprojekt Ramp im Railroad Valley in Nevada, so die Experten.

Gut positioniert, um die Nachfrage nach grünen Energiemetallen zu decken

Wie Couloir erklärt, bietet Ramp Metals die Möglichkeit sich bei Metallen zu engagieren, die für die Dekarbonisierung unerlässlich sind. Dazu zählen laut den Analysten Nickel, Kupfer und die Elemente der Platingruppe. Da sich die Liegenschaften des Unternehmens zudem im bergbaufreundlichen Kanada befinden, erfülle die Gesellschaft entscheidende Kriterien, die auf ESG ausgerichtete Investoren anlegen würden. Weil darüber hinaus auf mehreren Projekten gebohrt werde und Ramp Metals über eine "robuste" Bilanz verfüge, sieht man bei Couloir das Unternehmen in einer guten Ausgangsposition für weitere Entdeckungen. Die Gesellschaft scheine startbereit zu sein, Aktionärswert zu schaffen, indem sie die Metalle liefert, die für die grüne Energiewende entscheidend seien, heißt es weiter.

Ähnlichkeit mit der Nova Bollinger-Lagerstätte (1,8 Mrd. AUD)

Ramps Hauptprojekt Rottenstone SW, könne Ähnlichkeit zur Nickel- und Kupfermine Nova-Bolliger aufweisen, die ursprünglich von Sirius Resources entdeckt und später für 1,8 Mrd. AUD von IGO übernommen worden sei. Diese Lagerstätte habe über geschätzte Ressourcen 13,1 Mio. Tonnen bei 2% Nickel, 0,8% Kupfer und 0,07% Kobalt verfügt, so Couloir.

Auch die Lage der Projekte Rottenstone SW und PLD in der kanadischen Provinz Saskatchewan betrachten die Experten als positiv. Denn Saskatchewan sei vom Frasier Institute 2023 zur führenden Bergbauregion Kanadas erkoren worden. Weltweit sehe das Frasier Institute Saskatchewan auf Platz 3. Dass Ramp Metals in einer solchen Weltklasseregion aktiv sei, sei ebenfalls ermutigend, so Couloir.

Ausgehend von ihren Analysen und Bewertungssystemen nehmen die Analysten von Couloir Capital die Beobachtung von Ramp Metals mit dem Rating "kaufen" und einer Schätzung des fairen Werts von 0,45 CAD pro Aktie auf.

Das vollständige Research stellen wir im Original hier zur Verfügung:

Ramp Metals Inc. (TSXV: RAMP): Battery metals explorer with assets in world-class mining jurisdiction



Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Ramp Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen Ramp Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Ramp Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Enthaltene Werte: XD0002876395,XD0002876429,XD0002058432,CA75157B1085