Nach der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften dem DAX am Freitag zunächst die Impulse fehlen für eine erneute Annäherung an sein mittlerweile drei Wochen altes Rekordniveau. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 30 Minuten vor Start des Xetra-Handels 0,18 Prozent tiefer auf 18.618 Punkte. Damit dürfte auch die 21-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist, eine Hürde bleiben. Die EZB hatte dem Markt am Vortag keine frischen Impulse gegeben. ...

