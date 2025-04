Bayer: Neues Medikament, neue Aussichten? | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 03.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Bayer

WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Ticker: BAYN

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 20,77 EUR Marktkapitalisierung 20405 Mrd. EUR Umsatz 2024 46,61 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) 27,32 % KGV 2025* 12,79 4 Wochen Performance - 2,85 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* 0,49 % Branche Pharma

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat angekündigt, im Spätsommer das in Eigenentwicklung hergestellte Präparat Elinzanetant in Europa und in den USA auf den Markt zu bringen. Es ist ein hormonfreies Arzneimittel, das zur Behandlung von Beschwerden von Frauen in den Wechseljahren angewendet wird. Das Mittel könnte dem Unternehmen Milliardenumsätze bringen.

Für Bayer Pharmaceuticals wird 2025 ein entscheidendes Jahr mit wegweisenden Produkteinführungen, so der Konzernvorstand. Das Nierenmedikament Kerendia soll noch in diesem Jahr zur Behandlung einer verbreiteten Form von Herzinsuffizienz die Zulassung bekommen, das Prostatakrebsmittel Nubeqa, das im vergangenen Jahr 1,5 Mio. EUR Umsatz erwirtschaftete, soll in einer dritten Indikation auf dem Markt kommen.

Der Bayer-Konzern arbeitet überdies an einer dritten Anwendung für Eylea 8 Milligramm. Nach einer positiven klinischen Phase-3-Studie steht hier ein Antrag auf EU-Marktzulassung bevor. Die hochdosierte Form des seit langem gebräuchlichen Augenmittels habe Blockbuster-Potential, so das Unternehmen.

Hoffnungen liegen auch auf dem Medikament Asundexian. Der Blutverdünner war 2023 zwar gefloppt, wurde allerdings für die Schlaganfallprävention bei vorerkrankten Patienten weiterentwickelt. Hier soll die zulassungsrelevante klinische Studie ebenfalls in 2025 abgeschlossen sein....

