Frankfurt (pta/09.06.2024/09:30) - Das Pharma- und Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. macht seit einiger Zeit Schlagzeilen mit einer möglicherweise sehr vielversprechenden Therapie für Rückenmarksverletzungen oder Trauma bedingte Schädigungen des zentralen Nervensystems: Die minimalinvasive ExoTherapy des Unternehmens soll auf Exosomen basieren, die - intranasal verabreicht - Neuronen regenerieren und "neu verdrahten". Wegen dieses Potenzials und anderer spannender Anwendungen sind Exosomen für die moderne Wissenschaft so interessant.

Exosomen: Natürliche Nanocarrier für den gezielten Wirkstofftransport

Exosomen sind kleine, extrazelluläre Bläschen, die von den meisten Zelltypen freigesetzt werden. Die Funktion der Exosomen besteht darin, Moleküle zwischen der Zelle und ihrer Umgebung zu transportieren und mit anderen Zellen und Geweben zu kommunizieren. Auf diese Weise koordinieren die Exosomen viele zelluläre Prozesse¹.

Über ihre normalen biologischen Aufgaben hinaus gewinnen Exosomen zunehmend an Bedeutung als Vehikel für die Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) an bestimmte Anatomien. So können sie beispielsweise "Fracht" wie Moleküle, Peptide, Proteine und Nukleinsäuren transportieren.

Exosomen haben diagnostisches und therapeutisches Potenzial

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Exosomen ein erhebliches diagnostisches und therapeutisches Potenzial haben, das zum großen Teil noch erforscht werden muss. Die regenerative Medizin auf der Grundlage von Exosomen² kann zum Beispiel zur Wiederherstellung geschädigter Organe und Gewebe eingesetzt werden. Denn Exosomen sind in der Lage, spontan geschädigte Stellen aufzusuchen, sich dort zu konzentrieren und das Gewebe dann zu regenerieren.

Diese Vorteile werden auch von großen Pharmaunternehmen erkannt, die fast alle Anwendungen von Exosomen im Gesundheitswesen erforschen. So führen beispielsweise Roche, Novartis und Amgen derzeit klinische Studien über die Exosomen-assoziierte Wirkstoffabgabe bei verschiedenen Krebsarten durch³.

Es ist wichtig anzumerken, dass NurExone das einzige Unternehmen ist, das die Herausforderung der Wiederherstellung der motorischen Funktion nach einer Rückenmarksverletzung im Labor erfolgreich angegangen ist, indem es die Wiederherstellung der Funktionalität bei 75 % der mit seinen Therapien behandelten Laborratten nachgewiesen hat.

NurExone: Vorreiter bei exosomalen Drug Delivery Systemen

NurExone Biologic mit Hauptsitz in Haifa, Israel, ist führend in der Entwicklung von Exosomen als Nanoträger der nächsten Generation für die Verabreichung von Medikamenten, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Rückenmarksverletzungen liegt. Zu diesem Zweck hat NurExone die ExoTherapy-Technologieplattform entwickelt, die urheberrechtlich geschützte Methoden zur Herstellung, Isolierung und Einlagerung von Molekülen in Exosomen für therapeutische Zwecke umfasst.

Damit ist NurExone in einem sehr wachstumsstarken Segment tätig. Es wird erwartet, dass der globale Exosomen-Forschungsmarkt mit einer jährlichen zweistelligen Wachstumsrate (CAGR) von rund 210 Mio. USD im Jahr 2023 bis 2027 auf etwa 661 Mio. USD anwachsen könnte?.

Quellen: ¹ https://de.wikipedia.org/wiki/Exosom_ (Vesikel) ² https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8100822/ ³ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9930096/ ⁴ https://finance.yahoo.com/news/exosome-research-global-market-report-112300504.html

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 Land: Israel & Kanada

