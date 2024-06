© Foto: Marcus Brandt/dpa



Der britische Pharamkonzern forscht und investiert kräftig im Bereich Onkologie. Eine Strategie, die sich auszahlen dürfte, meinen die Analysten der Berenberg Bank in einer neuen Anaylse. Sie heben das Kursziel an! Die Erwartungen an Astrazenecas künftige Umsätze seien zuletzt deutlich gestiegen, schreibt Analystin Luisa Hector in einer neuen Analyse zur Aktie. Der Konzern habe das Potenzial, seine Umsätze bis 2030 auf 74 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, was einem Anstieg von 9 Prozent entspricht. Diese Anpassung verkleinert die Lücke zum ambitionierten Ziel des Managements von 80 Milliarden US-Dollar erheblich. "Ein weiterer beeindruckender Auftritt von AstraZeneca auf der …