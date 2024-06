Visa hat in der jüngsten Marktschließung einen Rückgang von 1,3% auf 275,04 USD verzeichnet und lag damit hinter dem S&P 500 zurück, der einen Gewinn von 0,26% verbuchen konnte. Ebenso stieg der Dow um 0,18% und der technologieorientierte Nasdaq um 0,35%. Die Aktien des globalen Zahlungsabwicklers haben im letzten Monat um 0,74% nachgelassen und konnten somit weder die Verluste des Business Services-Sektors von 0,47% noch die Gewinne des S&P 500 von 3,25% mithalten. Die Analysten zeigen sich bezüglich des Unternehmensgeschäfts und der Gewinnerzielung optimistisch, was sich in stabilen Schätzungen und der Beibehaltung des Zacks Rangs #3 (Halten) widerspiegelt. Im Vergleich zur Branchendurchschnitts-Bewertung mit einem Forward P/E-Verhältnis von 14,6 wird Visa mit einem Verhältnis von 28,04 zu einem Premium gehandelt [...]

