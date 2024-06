Cadence Design Systems, ein Unternehmen spezialisiert auf Hardware und Software zur Chipdesign-Validierung, hat am letzten Handelstag einen Kursgewinn von 0,6% verzeichnet und notierte bei 296,18 Dollar. Im gleichen Zeitraum wuchs der S&P 500 um 0,26%, der Dow Jones um 0,18% und der Nasdaq um 0,35%. Der Aktienkurs des Unternehmens hat im Laufe des letzten Monats um 2,41% zugelegt, liegt jedoch hinter dem Computer- und Technologie-Sektor, welcher ein Plus von 6,38% und gegenüber dem S&P 500, der ein Plus von 3,25% verzeichnen konnte. Die bevorstehende Gewinnveröffentlichung verspricht großes Interesse bei den Investoren, mit einer prognostizierten EPS-Steigerung von 2,46% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten prognostizieren eine Umsatzsteigerung von 7,35% gegenüber dem Vorjahr auf 1,05 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 4,59 Milliarden Dollar und [...]

