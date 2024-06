The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2024



ISIN Name

FR0004026151 ITESOFT S.A. INH. EO-,06

IE00BJLFK515 KSI-MSCI C.A E. DLD

IE00BJRCLK89 JPM ICAV-US EQ.M.-F.DL AC

US06777U1016 BARNES + NOBLE ED. DL-,01

US24344T1016 DECIPHERA PHARMAC. DL-,01

US62955X1028 NAAS TECHNOLOGY SP.ADR/10

US72303P1075 PINEAPPLE ENERGY DL-,05

