The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.04.2025ISIN NameBE0974387194 THERAVET S.A.DE000A352EG4 KRED.F.WIED.24/32 MTNFI0009007637 INNOFACTOR OYJIT0005516130 BIOERA SPASGXE64631562 GULF ENER.DEV. SDR BA ONUS16934W1062 CHIMERIX INC. DL -,001US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01US34460G1067 FONDUL PRO.GDR REGS LN-85US62955X2018 NAAS TECHN.SP.ADR/200 NEWUS98420X1037 X4 PHARMACEUTIC. DL-,001US04962A1051 ATOS SE UNSP.ADR 1/5/ON