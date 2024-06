EQS-News: eno energy GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

eno energy zieht Bilanz für das Jahr 2023



12.06.2024 / 12:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Rerik/Rostock 7.Juni 2024 - Die eno energy GmbH Hersteller von Windenergieanlagen, legt die Zahlen für 2023 vor.



Mit einem Umsatz von 62 Mio. und einem EBIT von 9.5 Mio. wird das Geschäftsjahr 2023 trotz globalen Herausforderungen von der Geschäftsleitung als sehr positiv bewertet.

"Die Einführung gleich drei neuer WEA Anlagentypen hat uns umsatzseitig etwas eingebremst, da man sich verstärkt auf deren Einführung konzentriert hat.

Gleichzeitig trägt die Einführung jedoch dazu bei, dass wir uns somit solide und zukunftsfähig am Markt aufstellen können." - Patrick Rudolf, Vertriebsleiter der eno energy Gruppe.

Die Prototypen Maschinen eno140-4.2 und eno152-5.6 absolvieren zuverlässig und ohne Auffälligkeiten ihre Testzyklen. Das 6.0MW Derivat, eno160-6.0, ist nach verzögerten Fahrgenehmigungen, nun in Errichtung und bereits jetzt bei Kunden des norddeutschen Herstellers unter Vertrag.

Der eno energy Konzern hat neben der Lieferung seiner Maschinen an Projektentwickler und die Errichtung von schlüsselfertigen Windparks für Kunden und dem Eigenbestand, auch das Lizenzgeschäft in sein Leistungsportfolio aufgenommen.

"Die solide und langlebige Anlagentechnik der eno WEA machen diese im Markt sehr attraktiv und führen bereits kurze Zeit nach Einführung des Lizenzmodells zu einer hohen Nachfrage." - Dr. Fabian Gierschner, Entwicklungsleiter der eno energy systems GmbH. Derzeit verhandelt man mit mehreren Unternehmen aus Osteuropa über mögliche Lizensierungskonzepte der 4MW und 6MW Plattform. Erste vertragliche Vereinbarungen hierfür sind bereits im arabischen Raum erfolgt.

Langlebige Technik, verlässliche Lieferketten und der hohe Qualitätsanspruch an unsere Windenergieanlagen überzeugen immer mehr unserer Kunden und sorgen bereits jetzt für Aufträge mit Reichweiten bis 2027.

Die dafür erforderliche Erweiterung der Kreditlinien sind bereits Ende 2023 mit einem Bankenkonsortium aufgegleist worden und befinden sich in der finalen Phase.

Über eno energy GmbH

Seit 1999 steht der Name eno energy für Premiumqualität und innovative Anlagentechnik in internationalen Windparkprojekten. Als etablierter Spezialist für individuelle Energielösungen liefert eno energy unabhängige und qualitätsbewusste Ingenieurdienstleistungen für jede technische Herausforderung und bietet ganzheitliche Lösungen. An vier Standorten in Deutschland arbeiten etwa 300 engagierte Mitarbeiter an den effizientesten Kundenlösungen und produzieren regional, langlebige und leistungsstarke Onshore-Windenergieanlagen (WEA) im 3,5 bis 7,x MW-Bereich und leisten somit einen maßgeblichen Beitrag an der Zukunft zur Gestaltung einer nachhaltigen Energieproduktion.



Pressekontakt

eno energy GmbH

Patrick Rudolf

Vertriebsleiter eno energy Gruppe

Kempowski Ufer 1, 18055 Rostock

Fon +49 16097776642

patrick.rudolf@eno-energy.com www.eno-energy.com





12.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com