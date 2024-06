Dortmund - Edin Terzic steht einem Medienbericht zufolge offenbar vor dem Aus als Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der Coach habe am Mittwochabend seinen Rücktritt angeboten, berichtet der Sender Sky am Donnerstag.Demnach soll im Laufe des Tages die Elefantenrunde rund um die Führung des Klubs tagen und sich auch mit der Personalie beschäftigen. Die Gründe für die mögliche Rücktrittsentscheidung von Tercic waren zunächst unklar.Der BVB hatte in der abgelaufenen Saison zwar nur den fünften Platz belegt, sich damit aber erneut für die Champions League qualifiziert. Zudem standen die Dortmunder im Finale der CL, hatten dies allerdings gegen Real Madrid verloren.