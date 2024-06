München (ots) -- Reality-Sendung zeigt das Leben der Großfamilie auf Zypern- Start der neuen Doku-Soap im Herbst 2024RTLZWEI erweitert sein Programm um eine neue Doku-Soap. Unter dem Titel "Willkommen bei Familie Weiß!" zeigt die Sendung das aufregende Leben von Virginia und Andrew Weiß sowie ihren sechs Kindern auf Zypern. Die sechsteilige Reality-Sendung wird noch 2024 bei RTLZWEI zu sehen sein.Wenn eine sympathische, aber absolut chaotische Familie die Tür öffnet, ist Unterhaltung garantiert. Virginia und Andrew Weiß sind mit ihren sechs Kindern ins sonnige Zypern ausgewandert und genießen dort ihr turbulentes Großfamilienleben in vollen Zügen. Zwischen Windeln wechseln, Haushalt und Pubertät wird es für die sechsfachen Eltern nie langweilig.In sechs unterhaltsamen Folgen begleitet die Doku-Soap die Familie. Wie meistern sie die alltäglichen Herausforderungen? Welche Abenteuer und Erlebnisse erwarten sie auf Zypern? Wie groß ist die Verbundenheit mit der alten Heimat Berlin? Ist die Familienplanung bereits abgeschlossen? Diese und viele weitere Fragen werden in "Willkommen bei Familie Weiß!" beantwortet. Die Ausstrahlung der neuen Doku-Soap erfolgt ab Herbst 2024 bei RTLZWEI.Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.Über "Willkommen bei Familie Weiß!":"Willkommen bei Familie Weiß!" ist eine neue Doku-Soap, die das Leben der achtköpfigen Familie Weiß auf Zypern dokumentiert. Mit viel Herz und Humor zeigt die Serie den Alltag der Familie, die vor großen Entscheidungen steht und gemeinsam alle Höhen und Tiefen des Familienlebens meistert. Die Doku-Soap beleuchtet die Herausforderungen und Freuden einer Großfamilie und bietet spannende sowie emotionale Einblicke in ihr turbulentes Leben.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100920529