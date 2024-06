Stellantis, der viertgrößte Automobilhersteller der Welt, hält an seiner Prognose für das laufende Jahr 2024 fest. Zudem kündigt das Unternehmen an, die Dividendenausschüttung für das kommende Jahr deutlich zu erhöhen, wie der Automobilkonzern am heutigen Donnerstag im Vorfeld des Investorentages mitteilte.Für 2025 strebt der Vorstand von Stellantis eine Ausschüttung am oberen Ende der Spanne von 25 bis 30 Prozent an, statt 25 Prozent wie in den vergangenen Jahren. "Das Unternehmen wird weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...