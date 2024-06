Visa hat kürzlich bedeutende Verbesserungen in seinem Angebot angekündigt, die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in den USA und Kanada zugutekommen sollen. Mit der Neugestaltung des Visa SavingsEdge-Programms werden hochmoderne Funktionen und Angebote zur Verfügung gestellt, die ein intelligenteres Sparen und Ausgeben ermöglichen. Angesichts der über die Jahre hinweg bewährten Unterstützung für Visakarteninhaber, wird die Plattform dynamischer und nutzerfreundlicher gestaltet. Das erneuerte Programm entstand vor dem Hintergrund positiver Wachstumsprognosen, bei denen 77% der von Visa befragten Unternehmen Umsatzsteigerungen für das Jahr 2024 erwarten, und einem allgemeinen wirtschaftlichen Optimismus unter den KMU.

Neues Markenfilm "Prodigies" und digitaler Zahlungsverkehr

Parallel dazu lanzieret das Unternehmen die Werbekampagne "Prodigies", die Menschen auf ihrem langen Weg zum Erfolg begleitet und die alltägliche Härte hinter den Kulissen zeigt. Gleichzeitig betont eine neue globale Studie die steigende Bedeutung des grenzüberschreitenden Geldtransfers für humanitäre Hilfe und hebt die zunehmende Präferenz für digitale Zahlungsmethoden hervor. Mehr als zwei Drittel der damit verbundenen Nutzer bevorzugen digitale Anwendungen für Geldtransaktionen, was die Resilienz von Migrantinnen und Migranten beim Unterstützen ihrer Familien und Gemeinden unterstreicht. Visa betont damit seine Rolle in einem sich rasant entwickelnden Zahlungsökosystem, in dem jeder Schritt zur finanziellen Inklusion beiträgt und zugleich die Grundlage für die Zukunft des Geldtransfers bildet.

