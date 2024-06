Biogen steht im Zentrum eines bedeutenden Gerichtsverfahrens wie auch wichtiger Marktentwicklungen im Bereich Alzheimer-Behandlungen. Das renommierte Anwaltsbüro Bleichmar Fonti & Auld LLP hat vor Kurzem das bevorstehende Ultimatum für eine Sammelklage bekannt gegeben, in der der Biotechnologiegigant Beschuldigungen wegen angeblich irreführenden Aussagen bezüglich seiner Compliance-Kontrollen, des Erfolgs eines Medikaments gegen Alzheimer und der Auswirkungen einer Übernahme gegenübersteht. Die Anleger sind aufgefordert, ihre Informationen bis zum 22. Juli 2024 einzureichen und ihre Rechte geltend zu machen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Markteinführung von Leqembi, eines Medikaments gegen Alzheimer, dessen Verkaufsstart als mäßig bezeichnet wurde, wie auch Bestrebungen, in 2024 die Verkaufszahlen zu steigern.

Marktentwicklung von Alzheimer-Medikamenten

Am Konkurrenzmarkt wird die bevorstehende Zulassung von Eli Lillys Alzheimer-Medikament donanemab durch die FDA-Kommission, nach einer einstimmigen Empfehlung das Risiko-Nutzen-Profil des Medikaments tragbar ist, als potenziell gutes Zeichen für die Branche gesehen. Dies könnte starke Konkurrenz für Biogen und dessen Medikament Leqembi bedeuten, welches bereits in den USA zur Behandlung des kognitiven Verfalls bei früher Alzheimerkrankeit genehmigt wurde. Zusätzlich sind andere Pharmaunternehmen wie Prothena Corp. und AC Immune aktiv an der Entwicklung neuer Therapieansätze beteiligt. Während der Markt für Alzheimer-Behandlungen zunehmend Umbrüche erlebt, wird prognostiziert, dass zusätzliche Wettbewerber sowohl die Krankheitsbekämpfung als auch den Markt insgesamt voranbringen werden, was für Biogen sowohl Herausforderungen als auch Chancen darstellt.

