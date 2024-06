DAX - Bullen fehlen Kaufimpulse. Lufthansa und SAP im Blickpunkt

Der DAX® ist technisch angeschlagen und es gibt aktuell kaum potenzielle Katalysatoren für eine signifikante Kurserholung. Der Renditerückgang an den Anleihemärkten reicht nicht und bis zum Start in die Berichtssaison sind es noch rund vier Wochen. Dementsprechend uninspiriert ging der Leitindex heute in die letzte Sitzung der Woche.

Unternehmen im Fokus

Die EU-Kommssion wird Berichten zufolge bis 04. Juli eine Entscheidung über den geplanten Einstieg von Deutsche Lufthansa bei der italienischen ITA treffen. Die Aktie der deutschen Airline sank gestern zeitweise unter EUR 6. SAP nahm Kurs auf ein neues Allzeithoch. Finanzinvestor Carlyle und die KfW-Bank planen Meldungen zufolge den Einstieg in die Marine Systems-Sparte von ThyssenKrupp. Gestern bekräftigte Konzernchef Miguel Lopez vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf die Ausweitung des Sparprogramms. VW (Vz.) tauchte gestern auf ein neues Jahrestief.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.378/18.494/18.557/18.641/18.757 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.885/18.135/18.261 Punkte

Der DAX® startete heute kaum verändert bei rund 18.300 Punkten in den Handelstag, Die Kreuzunterstützung bei 18.261 Punkten blieb damit zunächst intakt. Der Abwärtstrend der kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren bleibt dennoch noch bestehen. Solange die Marke von 18.261 Punkten hält, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 18.378/18.420 Punkte und im weiteren Verlauf bis 18.494 Punkte. Wird die untere Begrenzung des seit Anfang Mai gebildeten Seitwärtstrends bei 18.261 Punkten hingegen unterschritten, droht eine Verkaufswelle bis 18.135 Punkte und im weiteren Verlauf bis 17.885 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2024 - 14.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.06.2019 - 14.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 93,50* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 120,37** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.06.2024; 09:15 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,32 14.615,533366 16.442,475037 5 Open End DAX® HC3TKM 8,40 16.442,287376 17.356,478554 10 Open End DAX® HC01HJ 9,75 17.051,205379 17.659,933411 15 Open End DAX® HD1KCR 6,70 17.538,339782 17.903,137249 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.06.2024; 09:15 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 10,15 21.919,546827 20.093,648576 -5 Open End DAX® HD48BZ 9,41 20.092,792818 19.178,570745 -10 Open End DAX® HD48C2 6,30 19.179,415813 18.722,945717 -20 Open End DAX® HD5EHY 8,55 18.996,3072 18.631,578102 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.06.2024; 09:15 Uhr

