NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP vor Quartalszahlen von 295 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe nur niedrige Hürden zu überwinden, um die Geschäftsdynamik im ersten Quartal aufrechtzuerhalten, schrieb Analyst Charles Brennan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zwar wäre es naiv zu glauben, dass die Walldorfer bei einem anhaltenden Abschwung immun bleiben können, aber zumindest für das abgelaufene Jahresviertel sei SAP ein "relativ sicherer Hafen". Das neue Kursziel begründete er mit moderaten Änderungen seiner Prognosen und der schwachen Performance anderer Sektorwerte./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 09:10 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 09:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600