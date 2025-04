FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Analyst Gianmarco Conti geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die neuesten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump keine direkten Auswirkungen auf die Softwareindustrie haben werden. Insofern sollte SAP keine direkten materiellen Zolleffekte zu spüren bekommen, da diese nur auf physische Waren angewendet werden, die der Warenbesteuerung unterliegen, schrieb er./edh//ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2025 / 08:16 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600