Aktualisierte COVID-19 Vakzin bald verfügbar

Ein weltweit tätiges Unternehmen in der Entwicklung von proteinbasierten Impfstoffen hat kürzlich die Überarbeitung seiner Notfallzulassung für ein aktualisiertes COVID-19-Vakzin NVX-CoV2705 an die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA übermittelt, das sich an Personen ab 12 Jahren richtet. Mit dieser Maßnahme folgt das Unternehmen den Empfehlungen der FDA, der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die auf eine baldige Verfügbarkeit des Impfstoffs zielen, welcher speziell auf die JN.1 Viruslinie abgestimmt ist. Das neue Vakzin zeigt vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich des Schutzes vor mehreren derzeit kursierenden Virusvarianten und zielt darauf ab, die Impfraten durch sein proteinbasiertes Design zu steigern. Zusätzlich sind die nichtklinischen Daten positiv, da sie eine breite Immunantwort und spezifische, CD4+ T-Zell-Reaktionen hervorrufen.

Im Hinblick auf die Distribution plant das Unternehmen, die Dosen ab Mitte August in den USA verfügbar zu machen, abhängig von der Zustimmung der FDA und der Empfehlung des CDC. Weltweit strebt das Unternehmen ebenfalls die Genehmigungen an. Der proteinbasierte COVID-19-Impfstoff wird als gebrauchsfertige flüssige Formulierung bereitgestellt und bei Kühlschranktemperaturen gelagert, was Logistik und Management vereinfacht. Mit seiner innovativen Technologie und dem patentierten Matrix-M-Zusatzstoff unterstützt das Mittel eine erhöhte und langlebigere Immunreaktion, was eine bedeutende Rolle im globalen Kampf gegen COVID-19 darstellt.

