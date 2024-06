Das Instrument MA3 AU000000MZZ2 MATADOR MINING LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 18.06.2024

The instrument MA3 AU000000MZZ2 MATADOR MINING LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.06.2024 and ex capital adjustment on 18.06.2024



Das Instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 18.06.2024

The instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.06.2024 and ex capital adjustment on 18.06.2024



Das Instrument GHO AU000000ABC7 ADBRI LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 18.06.2024

The instrument GHO AU000000ABC7 ADBRI LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.06.2024 and ex capital adjustment on 18.06.2024



Das Instrument KW2 BMG5321P1169 K.WAH INTL HLDGS HD-10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.06.2024

The instrument KW2 BMG5321P1169 K.WAH INTL HLDGS HD-10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.06.2024



Das Instrument 96M NO0011013765 GIGANTE SALMON AS NK 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.06.2024

The instrument 96M NO0011013765 GIGANTE SALMON AS NK 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.06.2024

