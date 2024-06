© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Die Aktien der Rüstungskonzerne Hensoldt & Rheinmetall sind zuletzt stark unter Druck geraten. Jetzt haben hochrangige Insider zugeschlagen und den Dip gekauft.Mit den Anteilen der Rüstungskonzerne Hensoldt und Rheinmetall sind zwei der in diesem Jahr bislang am besten gelaufenen deutschen Aktien zuletzt stark unter Druck geraten. Anlegerlieblinge Hensoldt und Rheinmetall unter Druck Während die Aktie von Hensoldt gegenüber ihrem Ende März markierten Allzeithoch bereits 28 Prozent an Wert eingebüßt hat, sind es bei Rheinmetall vergleichsweise moderate 15 Prozent. Am vergangenen Freitag allerdings kam es auch bei Rheinmetall zeitweise zu erheblichen Verlusten. Das Break der Unterstützung bei …