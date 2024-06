EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung

Energy Group entsteht durch die jüngsten Übernahmen und wird auf der Intersolar (München, 19.-21. Juni) neue Produkte für den europäischen Energiespeichermarkt vorstellen.



18.06.2024 / 09:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Energy Group entsteht durch die jüngsten Übernahmen und wird auf der Intersolar (München, 19.-21. Juni) neue Produkte für den europäischen Energiespeichermarkt vorstellen. Führender europäischer Komplettanbieter von Energiespeichersystemen, Datencloud und technischen Dienstleistungen. Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua), 18. Juni 2024 - Energy S.p.A., ein italienisches Unternehmen, das an der Mailänder Börse Euronext Growth und der Börse Frankfurt notiert, gibt die Gründung der Energy Group bekannt, einem Hersteller von Komplettsystemen, Marktführer im Bereich der BESS-Systeme (Battery Energy Storage System) und Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen. Die Gruppe wird in dieser neuen Funktion auf der Messe Intersolar in München vertreten sein, einer Referenzveranstaltung für den internationalen Solarsektor, die vom 19. bis 21. Juni stattfindet und auf der die Energy Group ihre neuen Produkte ausstellen wird (Details siehe unten). Vom Unternehmen zur Gruppe: die Transformation von Energy - Dank der jüngsten Akquisitionen (Details unten) und der Ausweitung der Kompetenzen hat die Muttergesellschaft Energy S.p.A. ein weit verzweigtes Netzwerk von Unternehmen mit vertikalen Kompetenzen aufgebaut, die die gesamte Wertschöpfungskette für Energiespeichersysteme abdecken, von der Produktion und Installation von Groß- und Haushaltssystemen bis zur Produktion von LFP-Batterien durch das Gigafactory-Projekt. Die Leistungen, die die Energy Group nach den verschiedenen Übernahmen ihren Kunden anbieten kann, umfassen nicht nur Speichersysteme, sondern auch fortschrittliche Management-Softwareanwendungen zur Optimierung von Energieeinsparungen und Maximierung der Leistung sowie die Unterstützung von Partnern bei der Projektierung, Ausführung und Wartung. Akquisitionen: Mit der Übernahme von Cloud Computing S.r.l. und der Gründung von EnergyInCloud S.r.l., die in der Entwicklung von Software mit IoT- und Cloud-Anwendungen tätig ist, hat die Energy-Gruppe seit 2023 fortschrittliche Technologien in die Fernsteuerung und -verwaltung von Energieerzeugungs-, -speicher- und -verbrauchssystemen integriert. Dadurch wird die Softwareverwaltung für die Produkte von Energy effizienter und die Position der Gruppe auf dem Markt gestärkt. Durch die kürzliche Übernahme von 90 % der Enermore S.r.l., die auf die Beratung, Planung und Kontrolle der Installation und Wartung von Speichersystemen spezialisiert ist, wurde das technische Know-how der Gruppe nochmals ausgebaut. Diese Akquisition ermöglicht es der Energy Group, hochqualifizierte technische Unterstützung in der Planungs- und Bauphase von mittelgroßen und großen Batteriespeichersystemen anzubieten. Damit wird sowohl die Quantität als auch die Qualität der im Bereich der erneuerbaren Energien angebotenen Dienstleistungen verbessert. Enermore S.r.l. ist vor allem in der D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) präsent, die mit einem BIP von 2,3 Billionen Euro den zweitgrößten Markt der Europäischen Union darstellt. "Energy präsentiert sich auf der Intersolar in einem neuen "Kleid". Und zwar in dem einer Gruppe, die sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette für erneuerbare Energien positioniert", kommentiert Davide Tinazzi, CEO der Energy Group. "Wir sind jetzt bereit, die Chancen zu ergreifen, die sich auf dem Energiemarkt ergeben, angefangen bei der Integration von Speichersystemen in Energieerzeugungsanlagen verschiedenster Art - insbesondere in Großanlagen. Diese Kompetenz wird sich sowohl im Segment der Agrarkraftwerke als auch für die Entwicklung von Energiegemeinschaften als strategisch erweisen wird. Die geografische Nähe zur D-A-CH-Region macht uns zu einem Bezugspunkt im italienischen und internationalen Energiemarkt, da wir in der Lage sind, innovative Lösungen und umfassende Dienstleistungen für eine effiziente und nachhaltige Energiewende zu integrieren." The Energy Group auf der Intersolar und die ausgestellten Produkte: Während der Intersolar wird die Gruppe Speichersysteme in gewerblicher und industrieller Größe präsentieren, die Effizienz und Nachhaltigkeit garantieren sollen. Unter den ausgestellten Produkten stechen das zeroCO2-Innenspeichersystem XL System EU und XL BESS M1-22 hervor, die beide modular aufgebaut und für den europäischen Markt geeignet sind. Ebenfalls zu sehen sind die zeroCO2 Shell und ihre kompaktere Version, die zeroCO2 XL Shell 100, mit einer Leistung von 60 kW/100 kWh, die ideal für Außenanwendungen ist. Die Energiespeichersysteme sind an die Bedürfnisse des italienischen und europäischen Marktes angepasst und für den Einsatz in der Europäischen Union zertifiziert. Das Management und die Fachleute der Energy Group stehen auf der Intersolar im Pavillon C2.450 für Gespräche zu Verfügung. *** Die Energy Group ist ein führender Hersteller von BESS (Batterie-Energiespeichersystemen) sowohl für den privaten Gebrauch als auch für Großanwendungen und Anbieter von Cloud- und Ingenieurdienstleistungen auf dem italienischen und europäischen Markt. Die Gruppe ist eine Weiterentwicklung der Energy S.p.A., die 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet wurde und seit dem 1. August 2022 an der Euronext Growth Mailand der italienischen Börse notiert ist (ISIN-Code IT0005500712, Ticker ENY), zu der 2023 bzw. 2024 die Unternehmen EnergyInCloud Srl und Enermore Srl hinzukommen. Bis heute gibt es über 60.000 von Energy verkaufte und bereits im ganzen Land installierte Systeme, die für die Märkte Wohnen, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität bestimmt sind. Im Dezember 2023 beliefen sich die Einnahmen auf 63,3 Millionen und der Nettogewinn auf 5,6 Millionen. Zu den wichtigsten Projekten gehören die große Anlage in Comiso (Sizilien), die aus einer Agrar- und einer Photovoltaikanlage besteht, die große Anlage für die CAAB in Bologna, Smart Grids in zahlreichen Gemeinden auf Sardinien und in der Lombardei sowie eine Energiegemeinschaft in der Schweiz, in der die einzelnen Knotenpunkte je nach Bedarf Energie austauschen. Zu den Vertriebskanälen der Energy Group gehören sowohl allgemeine Vertriebshändler für Elektromaterial als auch Photovoltaik-Spezialisten, und das Unternehmen arbeitet auch mit großen europäischen EPCs zusammen. Die Nähe der Logistik des Unternehmens zu den Niederlassungen der wichtigsten Verteiler hat dazu geführt, dass die Energy Group solide Partnerschaften mit Akteuren auf dem italienischen und europäischen Markt unterhält. Das Unternehmen kauft Komponenten von großen internationalen Lieferanten und kombiniert sie mit der firmeneigenen Software "ZeroCO2" zu Systemen, die den Normen der Europäischen Union entsprechen. www.energyspa.com Kontakt Unternehmen

Energy S.p.A.

Tel. +39 049 2701296

investor@energysynt.com IR- & Pressekontakt Deutschland

Fabian Lorenz

Tel. 0221 / 29831588,

lorenz@florenz-kommunikation.de IR & Corporate Media Relations Advisors International

TWIN Srl

Mara Di Giorgio

Tel. +39 335 7737417

energy@twin.services



18.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com