Energy Gruppe: Einweihung der ersten Produktionslinie für kobaltfreie LFP-Lithiumbatterien



21.03.2025 / 09:10 CET/CEST







Energy Gruppe: Einweihung der ersten Produktionslinie für kobaltfreie LFP-Lithiumbatterien Strategischer Meilenstein für die gesamte europäische Energiespeicherindustrie. Ziel ist, die Produktion von Komponenten in Europa zu fördern, im Einklang mit den europäischen Strategien zur industriellen Souveränität und mit dem Net Zero Industry Act.

Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua), 21. März 2025: Die börsennotierte Energy S.p.A., führend innerhalb der Energy Group, einem Hersteller der gesamten Hardware- und Softwaretechnologie der BESS-Systeme (Battery Energy Storage System) und der damit verbundenen Dienstleistungen wie z. B. Cloud Control und Engineering Support, gibt die Einweihung der ersten Produktionslinie für kobaltfreie LFP-Lithiumbatterien bekannt. Die ist ein Beitrag zur Stärkung der italienischen und europäischen industriellen Lieferkette. Die Initiative geht auf das Joint Venture Pylon LiFeEU S.r.l. zwischen Energy S.p.A. und Pylon Technologies Europe Holding B.V. ("Pylontech EU") zurück, einem italienischen Produzenten von LFP-Batterien. In diesem Joint Venture bringen beide Unternehmen ihre Fähigkeiten und ihr Know-how ein und arbeiten im Rahmen von "Friend-shoring" aktiv zusammen. Die Initiative zielt darauf ab, die Abhängigkeit von außereuropäischen Zulieferern zu verringern, was im Einklang mit den europäischen Strategien zur industriellen Souveränität und dem Net Zero Industry Act steht, der darauf abzielt, bis 2030 40 % der emissionsfreien Technologien in Europa zu produzieren. Die erste Produktionslinie, die Ende 2023 gebaut und Anfang 2024 in Betrieb genommen wurde, ist ein grundlegender Meilenstein für Energy. Wie erwartet, wurde Anfang 2024 die Feinabstimmung der Produktion in einer intensiven Testphase vorgenommen. Dieser Prozess umfasste die Kalibrierung der Produktionsqualität und die Implementierung fortschrittlicher IT-Lösungen. Die Linie ist mit Robotern und intelligenten Geräten ausgestattet, die das Personal unterstützen, sowie mit Datenverwaltungssystemen, die Effizienz und Rückverfolgbarkeit gewährleisten. Die Testphase umfasste die Produktion der ersten Batterien, um die erforderlichen Zertifizierungen sowohl für das Produkt als auch für die Anlage selbst zu erhalten. Die hochflexibel konzipierte, leistungsstarke Anlage kann verschiedene Batteriemodelle herstellen und hat eine erwartete Höchstproduktionskapazität von rund 400 MWh pro Jahr. "Die Einweihung der ersten Produktionslinie ist ein strategischer Meilenstein für Energy und für die gesamte europäische Energiespeicherindustrie", sagte Davide Tinazzi, CEO der Energy Group. "Mit diesem Projekt bringen wir eine fortschrittliche LFP-Batterieproduktion nach Italien, stärken die technologische Autonomie des Kontinents und tragen zu einer solideren und unabhängigeren lokalen Lieferkette bei. Der europäische Markt muss die Abhängigkeit von Nicht-EU-Lieferanten verringern und wettbewerbsfähige Produktionskapazitäten im Einklang mit dem Net Zero Industry Act entwickeln. Dieser erste Schritt ist entscheidend für den Aufbau eines europäischen Ökosystems für industrielle Energiespeicher, das den Übergang zu einem nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Energiesystem unterstützen kann." *** Die Energy Gruppe ist ein Hersteller von Komplettsystemen und führend in der BESS-Technologie (Battery Energy Storage System) für den privaten Gebrauch und für Großanwendungen sowie ein Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen auf dem italienischen und europäischen Markt.Die Gruppe geht aus der Energy S.p.A. hervor, die 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet wurde und seit dem 1. August 2022 an der Euronext Growth Mailand der italienischen Börse notiert ist (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), zu der 2023 die EnergyInCloud Srl und 2024 die Enermore Srl hinzugekommen sind. Energy hat bis heute mehr als 65.000 Systeme allein in Italien verkauft und installiert, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität liegt. Im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 19,1 Millionen Euro und das Periodenergebnis auf -4,2 Millionen Euro. www.energyspa.com Kontakt

Unternehmen

Energy S.p.A.

Ing. Davide Tinazzi

Tel. +39 049 2701296

investor@energysynt.com IR- & Pressekontakt Deutschland

Fabian Lorenz

Tel. +49 221 / 29831588,

lorenz@florenz-kommunikation.de IR & Corporate Media Relations Advisors International

TWIN

Federico Bagatella | Tel. +39 331 8007258

Giorgia Fenaroli | Tel. +39 334 2208486

energy@twin.services



