Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 18 juin/June 2024) - The common shares of BluSky Carbon Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

BluSky Carbon Inc. is a technology company focused on increasing the scale and economics of carbon removal technologies. BluSky integrates biomass and direct air capture technologies to produce renewable energy and materials that lock away carbon for thousands of years.

_________________________________

Les actions ordinaires de BluSky Carbon Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

BluSky Carbon Inc. est une entreprise technologique axée sur l'augmentation de l'échelle et de la rentabilité des technologies d'élimination du carbone. BluSky intègre des technologies de biomasse et de capture directe de l'air pour produire de l'énergie renouvelable et des matériaux qui emprisonnent le carbone pendant des milliers d'années.

Issuer/Émetteur: BluSky Carbon Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BSKY Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 63 117 349 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 20 868 318 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 09643M 10 5 ISIN: CA 09643M 10 5 9 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.50/0,50$ Agent: Research Capital Corporation Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: le 18 juin/June 2024 Trading Date/Date de negociation: le 20 juin/June 2024 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 août/August Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for BSKY. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)