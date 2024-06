In einem schwachen DAX-Tag notiert das Papier von Sartorius weit abgeschlagen am DAX-Ende. Wie tief kann es jetzt noch gehen?Die Sartorius Vz. notieren am Mittwochnachmittag mit rund 10,2 Prozent im Minus auf 219,25 Euro. Damit ist das Papier weit abgeschlagen am DAX-Ende und notiert damit nur noch knapp über dem letzten Tief im Oktober 2023 bei 215,56 Euro. Sollte das Papier nicht am letzten Tief ...

