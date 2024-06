Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0740 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Derweil ist der Euro zum Franken über Nacht leicht auf 0,9492 von 0,9504 Franken gesunken. Gering sind auch die Kursänderungen beim Währungspaar USD/CHF. Dieses notiert aktuell bei 0,8839 nach 0,8845 am Mittwochabend. Vor der Zinsentscheidung der Schweizerischen ...

