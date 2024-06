Zürich - Die Nationalbank (SNB) will nach der CS-Krise Schwächen in der Bankenregulierung beheben. Handlungsbedarf sieht sie bei den Kapital- und Liquiditätsanforderungen wie auch bei der Planung im Krisenfall. Im Bereich Kapital gehe es primär um die Behebung von Schwachstellen in der regulatorischen Architektur. So müssten die Kapitalquoten die tatsächliche Verlusttragfähigkeit einer Bank widerspiegeln, scheibt die SNB in ihrem Bericht zur Finanzstabilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...