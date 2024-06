Kurs bietet Top-Kaufchance: Gold und Kupfer aus Brasilien - Aktie mit großem langfristigem Potenzial!

Anzeige / Werbung

Großbritannien ist der weltweit größte Nettoexporteur von Finanzdienstleistungen und London mit seiner günstigen Zeitzone und seinen lockeren Regulierungen konkurriert mit New York um den Titel der Finanzhauptstadt der Welt.

Die City of London ist ohne Zweifel auch nach dem Brexit weltweit führend im Bereich Versicherung und Finanzierung!

Private-Equity-Firmen und Risikokapitalgeber stehen Schlange, um die nächste Generation Kupfer- Silber oder Goldproduzenten zu unterstützen. So wie unsere heutige Neuvorstellung Meridian Mining UK Societas, ein in London ansässiges Bergbauunternehmen, das an der TSX in Kanada notiert ist.

Meridian Mining ist schon heute ein führendes Unternehmen im Bereich der Kupfer- und Goldexploration in Brasilien. Mit zwei hochgradigen Projekten, Cabaçal und Espigão, zeigt das Unternehmen beeindruckende wirtschaftliche Potenziale. Das Hauptprojekt Cabaçal hat bereits eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) durchlaufen, die vielversprechende Ergebnisse liefert.

Jochen Staiger von Commodity TV stellt Ihnen das Unternehmen vor:

Wie Sie erfahren haben ist das Cabaçal-Projekt das Herzstück von Meridian Mining.

Das Flaggschiffprojekt Cabaçal

Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zeigt einen Nettogegenwartswert nach Steuern von 573 Mio. USD. Der interne Zinsfuß liegt bei beeindruckenden 58,4 %. Die Kapitalkosten sind mit 180 Mio. USD relativ niedrig, was die Attraktivität des Projekts weiter erhöht.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Das Explorationspotenzial des Cabaçal-Projekts ist enorm. Meridian Mining hat bereits mehrere vielversprechende Bohrergebnisse veröffentlicht, die auf reiche Kupfer- und Goldvorkommen hinweisen.

Herr Gilbert Clark, CEO, kommentiert:

"Wir freuen uns über die anhaltend soliden Ergebnisse sowohl von Santa Helena als auch von Cabaçal. Unsere fokussierte Strategie, in die Entwicklung der kurzfristigen Produktion von Cabaçal und Santa Helena zu investieren und gleichzeitig die Exploration in der Nähe der Minen fortzusetzen, zeigt das Potenzial des Gürtels auf, ein Produzent für mehrere Jahrzehnte zu werden. Santa Helena schreitet als zweites offenes Abbauziel weiter voran und ist eine weitere potenzielle Quelle für hochwertige, saubere Kupferkonzentrate mit hohen Gold- und Silbergehalten. Angesichts der Tatsache, dass international mehrere neue Kupferhütten gebaut werden und die Nachfrage nach sauberen Kupferkonzentraten steigt, stellt der Cu-Au-Ag-VMS-Gürtel Cabaçal eines der einzigen kurzfristigen Projekte in der Größenordnung dar, das dazu beitragen kann, diese Versorgungslücke für saubere Kupferkonzentrate zu schließen."

Das Unternehmen plant, weitere Explorationsarbeiten durchzuführen, um das volle Potenzial des Gebiets zu erschließen.

Die Mine Cabaçal ist Teil des 50 km langen Cu-Au-Ag-VMS-Gürtelprojekts Cabaçal, zu dem auch die Mine Santa Helena gehört.

Meridian leitet derzeit die Umweltverträglichkeitsstudien für die Erschließung im Tagebau bei Santa Helena ein, die Teil der Erschließungsstrategie für den breiteren Gürtel sind. Das Unternehmen berichtet weiter, dass die metallurgischen Testarbeiten bei Santa Helena in Kürze beginnen und sie sich auf die Entwicklung eines Flussdiagramms zur Optimierung der Produktion von reinem Kupfer- und Gold-Silber-Konzentrat, Gold-Doré und Zinkkonzentraten konzentrieren werden.

Die Bohrungen bei Santa Helena werden mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt, und das erste Ergebnis wurde bereits geliefert:

12,9m @ 2,2g/t AuEq (1,0g/t Au, 0,5% Cu, 24,6g/t Ag & 1,4% Zn) aus 24,1m; einschließlich:

5,0m @ 4,0g/t AuEq (1,7g/t Au, 1,3% Cu, 53,7g/t Ag & 1,7% Zn) aus 24,1m;

4,7m @ 1,2g/t AuEq (0,1g/t Au, 0,2% Cu, 6,5g/t Ag & 1,9% Zn) aus 48,3m; und

11,1m @ 0,8g/t AuEq (0,1g/t Au, 0,1% Cu, 5,3g/t Ag & 1,2% Zn) aus 58,9m.

Neben Cabaçal besitzt Meridian Mining auch das Espigão-Projekt.

Das Espigão-Projekt

Dieses Projekt befindet sich ebenfalls in Brasilien und hat ein hohes Explorationspotenzial. Espigão ist bekannt für seine hochgradigen Kupfervorkommen und bietet Meridian Mining eine weitere Möglichkeit, seine Ressourcenbasis zu erweitern.

Das Espigão-Projekt befindet sich am südwestlichen Rand des Amazonas-Kratons, am westlichen Rand der proterozoischen Provinz Rondônia-Juruena. Die Grundgeologie im Projektgebiet wird von einer Reihe fraktionierter Granitoide dominiert.

Das Espigão-Projekt hat bereits vielversprechende Explorationsarbeiten hinter sich.

Die Explorationsstrategie besteht darin, eine Datenbank früherer Explorationen zu nutzen, in der die Adersysteme in geringer Tiefe getestet wurden (durchschnittliche Tiefe früherer Bohrungen 40 m unter der Oberfläche (die Tiefe verwitterter Böden reicht typischerweise bis zu ~20-30 m/s). In einem Großteil des Gebiets wurde eine HeliTEM-Untersuchung durchgeführt.

Meridian Mining plant, diese Arbeiten fortzusetzen und das volle Potenzial des Gebiets zu erschließen. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend und könnten das Unternehmen weiter voranbringen.

Strategische Bedeutung

Espigão ist strategisch wichtig für Meridian Mining. Es ergänzt das Cabaçal-Projekt und bietet dem Unternehmen eine Diversifizierung seiner Ressourcenbasis. Dies könnte langfristig zu einer stabileren und profitableren Unternehmensstruktur führen.

Die wirtschaftliche Attraktivität von Meridian Mining liegt in der Kombination aus niedrigen Kapitalkosten und hohen Erträgen. Das Unternehmen hat gezeigt, dass es in der Lage ist, Projekte effizient zu entwickeln und dabei hohe Renditen zu erzielen.

Meridian Mining ist ein attraktives Ziel für Anleger

Investoren, die in Meridian Mining investieren, profitieren von der hohen wirtschaftlichen Attraktivität des Unternehmens. Die Projekte sind gut positioniert, um in den kommenden Jahren signifikante Erträge zu erzielen.

Hohe Erträge

Niedrige Kapitalkosten

Hohe Renditen

Effiziente Projektentwicklung

Attraktive Investitionsmöglichkeiten

Dies macht Meridian Mining zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit im Bereich der Rohstoffexploration.

Derzeit arbeitet Meridian Mining an einer Vormachbarkeitsstudie für Cabaçal. Diese Studie soll die wirtschaftlichen Annahmen weiter präzisieren und das Projekt für Investoren noch attraktiver machen.

Die Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie werden mit Spannung erwartet und könnten den Wert des Projekts weiter steigern.

Mit zwei hochgradigen Projekten, Cabaçal und Espigão, zeigt das Unternehmen beeindruckende Potenziale. Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für das Cabaçal-Projekt zeigt hervorragende Kennzahlen, und das Explorationspotenzial ist enorm.

Smarte Anleger kaufen sich jetzt in die Aktie ein, denn das Risiko besteht, den Kursen schon bald wieder hinterher zu laufen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie meridianmining.co, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

