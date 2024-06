Gilead Sciences, ein bedeutender Akteur in der Pharmabranche, erlebt derzeit eine aufschlussreiche Phase, in der Investoren das Unternehmen oft im Auge behalten. Trotz eines Rückgangs von 6,9% im vergangenen Monat, im Gegensatz zum Zacks S&P 500 mit einem Plus von 3,6%, zeigt sich ein gemischtes Bild hinsichtlich des näheren Kursverhaltens der Aktie. Insbesondere für langfristige Anleger spielen die Anpassungen der Gewinnprognosen eine wesentliche Rolle. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die Schätzungen für das nächste Geschäftsjahr eine beeindruckende Steigerung von 92,3% anzeigen, während die aktuelle Prognose von $3,76 eine Verringerung von 44,1% gegenüber dem Vorjähr begründet. Gilead erzielte im vergangenen Quartal Einnahmen von $6,69 Milliarden, was einem Wachstum von 5,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht, [...]

Hier weiterlesen