Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Novo Nordisk schwimmt dank seiner Semaglutide-basierten Produkte auf einer Erfolgswelle. Hierbei handelt es sich um Diabetes- respektive Abnehm-Medikamente. Allerdings stößt das Unternehmen in Sachen Produktion an seine Grenzen. Inzwischen sind sogar gefälschte Produkte im Umlauf.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor gefälschten Diabetes-Medikamenten, die seit 2022 im Umlauf sind. Das Problem existiere in allen Regionen der Welt, berichtete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...