EQS-News: Verve Group SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Verve übernimmt die Jun Group



21.06.2024 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verve übernimmt die Jun Group, ein Unternehmen für digitale Werbung mit Schwerpunkt auf mobilen Geräten, was zu einem kombinierten Pro-forma-Umsatz von 447 Mio. € und einem bereinigten EBITDA von 151 Mio. €, einer Reduzierung des Verschuldungsgrads auf 2,4x und aktualisierten mittelfristigen Finanzzielen führt Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) - 18. Juni 2024 Verve Group SE ("Verve" oder "Unternehmen", ISIN: SE0018538068; Ticker: VER / M8G), ein schnell wachsendes, ertragsstarkes Unternehmen für digitale Medien, das KI-gesteuerte Werbesoftware-Lösungen anbietet, hat mit Advantage Solutions Inc. (NASDAQ: ADV) erfolgreich eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Jun Group abgeschlossen, einem führenden Unternehmen für mobile Werbung mit besonderem Schwerpunkt auf der Nachfrageseite und starken Beziehungen zu führenden Marken und Medienagenturen in den Vereinigten Staaten ("Transaktion"). Angesichts der signifikanten Steigerung von Größe und Rentabilität aktualisiert Verve seine mittelfristigen Finanzziele. ÜBERBLICK ÜBER DIE TRANSAKTION Das auf die mobile Nachfrage ausgerichtete Geschäft der Jun Group mit direktem Zugang zu über 230 der Fortune-500-Werbetreibenden und -Agenturen in den USA passt perfekt zur marktführenden, US-zentrierten, mobilen angebotsseitigen Plattform von Verve. Die Transaktion wird zu einem ausgewogeneren Vertriebsmodell mit 30 % nachfrageseitigem und 70 % angebotsseitigem Geschäft führen. Die Jun Group bedient einen stetig wachsenden und stark diversifizierten Kundenstamm. Die transformative Transaktion wird die Größe und Rentabilität von Verve erheblich steigern und dem Konzern einen Umsatz von ca. 23 % und ein bereinigtes EBITDA von 43 % einbringen, was auf Pro-forma-Basis 2024E einen Umsatz von ca. 447 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 151 Mio. EUR bedeutet. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf 170 Mio. EUR (ohne Barmittel und Schulden). Die bereits starke Leistung von Verve im ersten Halbjahr 2024 in Kombination mit dieser transformativen Übernahme führt zu einer deutlichen Erhöhung der Umsatzprognose für 2024 auf 380 bis 400 Mio. EUR (350 bis 370 Mio.) und des bereinigten EBITDA auf 115 bis 125 Mio. EUR (100 bis 110 Mio.). Angesichts der signifikanten Steigerung von Größe und Rentabilität aktualisiert Verve seine mittelfristigen Finanzziele auf 25-30 % Umsatzwachstum (unverändert), 30-35 % EBITDA-Marge (25-30 %), 20-25 % EBIT-Marge (15-20 %) und reduziert das Ziel für den Nettoverschuldungsgrad deutlich auf 1,5-2,5x (2,0-3,0x). Kombinierte Finanzdaten der Gruppe 2024E Mio. EUR Verve (IFRS) Jun Group (IFRS)1 Kombinierte

Pro-forma1 Umsätze 360 87 447 bereinigtes EBITDA 105 45 151 bereinigte EBITDA-Marge 29 % 52 % 34 %

Anmerkungen: 1) Pro-forma einschließlich der im Jahr 2024 realisierten jährlichen Synergien Durch die Zusammenführung von Verve und Jun Group wird die Reichweite und Größe des kombinierten Unternehmens mit Proforma-Umsätzen von rund 447 Mio. EUR und einem EBITDA von 151 Mio. EUR im Jahr 2024 erheblich erweitert. Die EBITDA-Marge der Jun Group in Höhe von 52 % wird voraussichtlich durch die Verbindung des attraktiven nachfrageseitigen Geschäfts der Jun Group mit der marktführenden angebotsseitigen Plattform von Verve erreicht, was zu erheblichen Umsatz- und Kostensynergien führt. Die hohe EBITDA-Marge von 52 %, davon 95 % Cash-EBITDA, verbessert die kombinierte EBITDA-Marge von Verve auf 34 % und erhöht den Geldumschlag erheblich. Bei einer impliziten organischen Wachstumsrate von 10 % im Jahr 2025 wird das EBITDA auf etwa 170 Mio. EUR steigen, wovon etwa 80 % auf das Cash-EBITDA entfallen. Die Transaktion wird die Bilanz von Verve verbessern, die Flexibilität erhöhen und den Verschuldungsgrad auf 2,4x auf Pro-forma-Basis für 2024 (2,8 x einschließlich aufgeschobener Zahlungen) senken. Das starke Cash-EBITDA wird die Qualität der Erträge und die Fähigkeit zur Entschuldung erheblich verbessern. Die verbesserten Verschuldungskennzahlen werden voraussichtlich zu einer Senkung der Finanzierungskosten führen, sobald die bestehenden Schulden refinanziert sind. Der Gesamtwert der Gegenleistung auf einer bar- und schuldenfreien Basis wird in drei feste Komponenten aufgeteilt, die drei Raten in Höhe von insgesamt 170 Mio. EUR umfassen. 120 Mio. EUR der Abschlusszahlung werden aus vorhandenen Barmitteln gezahlt, während das Unternehmen beabsichtigt, Eigenkapital auszugeben, um die gewünschte Kapitalstruktur des Unternehmens mit einem mittelfristigen Pro-forma-Netto-Verschuldungsgrad von 1,5-2,5x aufrechtzuerhalten. Die aufgeschobene Gegenleistung ist in zwei jährlichen Raten von 25 Mio. EUR zahlbar und wird 12 und 18 Monate nach Abschluss aus dem laufenden Cashflow gezahlt.

Die Übernahme wird voraussichtlich im September 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Remco Westermann, CEO von Verve "In den letzten Jahren haben wir Verve zu einem starken, organisch wachsenden Medienunternehmen mit Schwerpunkt auf der Angebotsseite für Werbung aufgebaut. Mit der Jun Group stärken wir nun die Nachfrageseite erheblich, was uns die Realisierung signifikanter Synergien ermöglichen wird. Durch ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage können wir die Transparenz und Effizienz für unsere Kunden, sowohl für Publisher als auch für Werbetreibende, weiter erhöhen, ganz im Sinne unseres Leitspruchs "Let's make media better". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Übernahme Verve auf die nächste Stufe hebt, sowohl in Bezug auf den Geschäftsbetrieb als auch im Hinblick auf Wachstum und Rentabilität, bei gleichzeitiger Reduzierung des Verschuldungsgrads." Berater Davis+Gilbert LLP und KPMG LLP waren bei der Transaktion als Berater für Verve tätig. TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND MEDIEN Veranstaltungstermin 19. Juni 2024, 09:30 Uhr MESZ Weblink Wenn Sie per Webcast teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte den untenstehenden Link. https://ir.financialhearings.com/press-conference-june-19-2024 Wenn Sie Fragen haben oder per Telefonkonferenz teilnehmen möchten, registrieren Sie sich bitte über den untenstehenden Link. Nach der Anmeldung erhalten Sie Telefonnummern und eine Konferenz-ID, um an der Konferenz teilzunehmen. Sie können Ihre Fragen mündlich über die Telefonkonferenz stellen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5001057 Verantwortliche Parteien Diese Informationen sind von der Verve Group SE gemäß der (EU) Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 zu veröffentlichen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von den unten genannten verantwortlichen Personen zu dem Zeitpunkt veröffentlicht, der von Verves Nachrichtenagentur EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben wurde. Für weitere Informationen können Sie sich an die unten genannten verantwortlichen Personen wenden. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@verve.com

www.investors.verve.com Über Verve: Die Verve Group SE ( ("Verve" oder "Unternehmen", ISIN: SE0018538068; Ticker: VER / M8G) ist ein schnell wachsendes, ertragsstarkes Unternehmen für digitale Medien, das KI-gesteuerte Werbesoftware-Lösungen anbietet. Verve bringt die Nachfrage globaler Werbetreibender mit dem Werbeangebot von Publishern zusammen und verbessert die Ergebnisse durch die Nutzung von First Party Data aus dem eigenen Bestand. Getreu unserem Leitspruch "Let's make media better" konzentriert sich das Unternehmen darauf, Marken, Agenturen und Publishern bessere Ergebnisse zu ermöglichen, indem es verantwortungsvolle Werbelösungen anbietet, wobei der Schwerpunkt auf neu entstehenden Medienkanälen liegt. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden (Registernummer 517100-0143) eingetragen. Die Aktien des Unternehmens sind am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und am Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen hat drei besicherte Anleihen, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se.Kontaktinformationen: info@fnca.se . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des Unternehmens und der Gruppe in Bezug auf die künftigen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in denen das Unternehmen und die Gruppe tätig sind, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "könnten" oder "anstreben" oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich der darin angesprochenen Pro-forma-Finanzzahlen, beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Pro-forma-Finanzzahlen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sie sich bewahrheiten oder als richtig erweisen. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund zahlreicher Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung (einschließlich der Pro-forma-Finanzzahlen) zugrunde liegen, fehlerfrei sind, und die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder das Unternehmen noch irgendjemand sonst verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenvorschriften vorgeschrieben.



21.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com