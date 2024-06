Honeywell International Inc., ein bedeutendes Unternehmen in verschiedenen Industriesektoren, hat eine Vereinbarung zum Erwerb von CAES Systems Holdings LLC für rund 1,9 Milliarden Dollar in bar getroffen. Dieser Schritt soll Honeywells Angebot in der Verteidigungstechnologie erweitern und seine Marktposition in den Bereichen Luftfahrt, Land- und Seeverteidigung sowie im Weltraum stärken. CAES ist bekannt für seine RF-, Mikrowellen- und Millimeterwellenlösungen, die in verschiedenen Verteidigungssystemen zum Einsatz kommen. Mit diesem Kauf wird Honeywell sein Portfolio in der Verteidigung und im Weltraumsektor festigen und seine Präsenz in Schlüsselplattformen wie dem F-35 und EA-18G Flugzeugsystemen sowie neuen Technologien wie unbemannten Luftfahrtsystemen erweitern.

Weiteres Wachstum durch Akquisitionen

Jüngste Übernahmen unterstreichen Honeywells Wachstumsstrategie. Daneben hat [...]

