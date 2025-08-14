Die 3U HOLDING AG hat im ersten Halbjahr 2025 den Spagat zwischen Restrukturierung, Investitionen und operativer Stabilität gemeistert. Trotz leicht rückläufiger Umsätze (-2,4 % auf 28,3 Mio. €) zeigt der diversifizierte Konzern in allen Segmenten Resilienz - und setzt mit einer erweiterten Bitcoin-Strategie ein Ausrufezeichen. Segmentmix: Schwäche bei ITK, Zuwächse bei SHK und Solar Im ITK-Geschäft sorgte der erwartete Wegfall des Voice-Retail-Geschäfts für einen Umsatzrückgang um 29,2 % auf 7,0 Mio. €. Die EBITDA-Marge blieb mit 22,1 % dennoch stark.Das Segment Erneuerbare Energien profitierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin