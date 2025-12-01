Die 3U Holding-Aktie ist ein Nebenwert und dennoch ist sie sehr interessant. Seit Mitte 2023 befindet sie sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Am Montag verliert sie aktuell -3,6% und steht bei rund 1,20 €. Was macht sie jetzt gerade jetzt so interessant? Geschäftstätigkeit restrukturiert Ursprünglich kommt das Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche. 2023 wurde eine neue Strategie entwickelt, mit dem Schwerpunkt hin zu einer Beteiligungsgesellschaft. ...

