Die Marburger 3U HOLDING (DE0005167902) hat das erste Halbjahr 2025 für wichtige Umstrukturierungen genutzt. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 28,3 Millionen Euro zeigt das diversifizierte Technologieunternehmen operative Stärke. Der Rückgang um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr war erwartet worden. Grund ist der geplante Wegfall des Voice-Retail-Geschäfts im ITK-Segment. Gleichzeitig stiegen die Segmente SHK und Erneuerbare Energien, was die Widerstandskraft des Geschäftsmodells unterstreicht. 3U HOLDING baut Bitcoin-Investments massiv aus: Besonders bemerkenswert ist die erweiterte Bitcoin-Strategie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
