Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH



01.09.2025 / 10:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 01.09.2025 Kursziel: 2,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Erstes Halbjahr 2025 weiterhin im Rahmen der Unternehmensplanungen



Wie bei der Breite der deutschen Unternehmen fiel auch bei der 3U HOLDING AG das zweite Quartal schwächer als die ersten drei Monate 2025 aus. Ursächlich dafür war eine durchwachsene operative Entwicklung bei den von den gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen tangierten Segmenten ITK und SHK. Das von konjunkturellen Einflüssen unabhängige Segment Erneuerbare Energien konnte hingegen gegenüber dem Auftaktquartal zulegen. Allerdings drückt hier die aufgrund des laufenden Repowering-Projekts beim Windpark Langendorf in diesem Jahr temporär um 10,5 auf 42,5 MW reduzierte Nennleistung der Energieparks auf Umsatz und Ertrag. Insgesamt bewegte sich die Geschäftsentwicklung des 3U-Konzerns im ersten Halbjahr 2025 aber weiter im Rahmen der Unternehmenserwartungen.



In der laufenden zweiten Jahreshälfte liegt nun der Fokus im ITK-Bereich vor allem auf dem weiteren Ausbau der die Digitalisierung im Mittelstand adressierenden Managed Services. Im Segment Erneuerbare Energien wird sich die Nennleistung der Energieparks mit dem Abschluss des planmäßig voranschreitenden Repowerings in Langendorf Anfang 2026 signifikant auf 73,5 MW erhöhen, wodurch hier ein entsprechender Umsatzschub zu erwarten ist. Darüber hinaus wurden inzwischen zwei weitere Projekte im Windpark-Bereich beantragt, bei deren planmäßiger Umsetzung die Nennleistung der Energieparks perspektivisch weiter auf knapp 103 MW ansteigen wird.



Im SHK-Segment steht die Restrukturierung im Zuge der strategischen Neuausrichtung auf der Agenda. Ziel ist dabei, die seit Jahren defizitäre Sparte möglichst schnell in die Gewinnzone zu bringen. In diesem Zusammenhang werden hier nun im zweiten Halbjahr 2025 zunächst Einmalaufwendungen von bis zu 1 Mio. Euro erwartet, die aber ab 2026 zu jährlichen Entlastungen in mindestens gleicher Größenordnung führen sollen.



Unter den aktuellen makroökonomischen Rahmenbedingungen stellen sich die operativen Aussichten für 3U zwar derzeit verhalten dar, was sich auch in unseren Ergebnisschätzungen widerspiegelt. Mit einer sukzessiven Umsetzung der laufenden und geplanten Maßnahmen und Projekte sollte die Gesellschaft aber die momentane Übergangsphase meistern und bei einer konjunkturellen Belebung hiervon auch entsprechend profitieren können. Dabei bleibt der Konzern zum Halbjahressende mit einer Eigenkapitalquote von 64,2 Prozent und einer Barliquidität von 22,1 Mio. Euro bilanziell sehr solide aufgestellt.



Zudem hält 3U 8,8 Prozent eigene Aktien mit einem aktuellen Kurswert von 5,0 Mio. Euro sowie per 31. Juli 2025 insgesamt 358,3 Bitcoin. Bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 74,3 TEUR beläuft sich das Investment auf 26,6 Mio. Euro, auf Basis eines Kurses von 93,4 TEUR ergibt sich aktuell ein Wertzuwachs von knapp 21 Prozent auf 33,5 Mio. Euro. Anfallende Wertsteigerungen werden dabei jedoch erst zum Zeitpunkt der Realisation, also eines Verkaufs, buchhalterisch erfasst. Bis dahin sind sie somit nur als stille Reserven vorhanden. Diese belaufen sich demgemäß derzeit auf satte rund 6,8 Mio. Euro. Zwischenzeitlich hat 3U die Position weiter auf 363 Bitcoin aufgestockt.



Auch infolge der Verschiebung von Barliquidität in Bitcoin, die wir im Rahmen unserer Sum-of-the-Parts-Bewertung nur mit 50 Prozent der Notierung ansetzen, passen wir unser Kursziel für die 3U-Aktie zwar auf 2,40 Euro an, erachten den Titel aber unverändert als massiv unterbewertet. So liegt die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf Basis der aktuellen Notierung von 1,55 Euro nur bei 56,9 Mio. Euro. Demgegenüber entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum 30. Juni 2025 mit 84,4 Mio. Euro einem Betrag von 2,51 Euro je Aktie im Umlauf. Insgesamt empfehlen wir daher unverändert vor allem auch dem mittel- bis längerfristig orientierten Investor, das Papier zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2025-09-01_3U_HOLDING

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de



