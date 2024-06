Die Märkte dürften in dieser Woche stabil in den Handel starten. Das gilt auch für die Allianz. Die Aktie des Versicherungsriesen kämpft damit weiter um eine entscheidende Chartmarke. Weitere Marken liegen zudem in Reichweite. Charttechnisch bleibt es bei der Allianz daher spannend.259,60 Euro. So ging die Allianz in der vergangenen Woche aus dem regulären Handel. Damit hat sich die Aktie im Wochenverlauf wieder an die Marke von 260 Euro zurückgekämpft. Nachbörslich hat sich daran wenig geändert. ...

