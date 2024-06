Der Jahresbericht von Geratherm für das GJ23 zeigt einen Umsatzrückgang von 19 %, der in erster Linie auf deutliche Rückgänge in den Bereichen Healthcare Diagnostics (-29 % gg. Vj.) und Respiratory (-10 % gg. Vj.) zurückzuführen ist, während Inkubatorsysteme und Cardio/Stroke stabil blieben. Trotz des geringeren Umsatzes blieb der Rohertrag aufgrund niedrigerer Energiekosten und eines effektiven Kostenmanagements stabil, was zu einem leichten Anstieg des EBIT führte. Für 2024 erwarte Geratherm einen geringeren Umsatz und ein negatives EBIT, vor allem aufgrund der anhaltend schwierigen Marktbedingungen für Fieberthermometer, die bereits zu Kurzarbeit im Werk Geratal vom 1. April 2024 bis 31. Oktober 2024 geführt hätten. Die Analysten von mwb research passen ihre Schätzungen entsprechend an und kommen zu einem neuen Kursziel von 8,00 EUR (alt: 9,15 EUR), wobei sie ihre Kaufempfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Geratherm%20Medical%20AG





