Ein eher müder Handelsauftakt für die Aktien der beiden Energieriesen Petrobras und Shell. Dies ist wenig verwunderlich angesichts der aktuellen Entwicklung am Rohölmarkt. Denn nachdem die Ölpreise in der Vorwoche noch deutlich zugelegt hatten, haben sie sich am Montag bislang kaum von der Stelle bewegt.Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 85,23 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate ...

