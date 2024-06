DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: Vorläufige Zahlen: Schulden halbiert!

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/24.06.2024/10:50) - Ad-hoc-Mitteilung

Vorläufige Zahlen: Schulden halbiert

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere vorläufigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2023 eine erhebliche Verbesserung unserer finanziellen Lage zeigen. Dank effektiver Maßnahmen zur Schuldenreduzierung und einer soliden operativen Leistung ist es uns gelungen, unsere Schulden im Vergleich zum Vorjahr zu halbieren.

Diese positive Entwicklung stärkt unsere finanzielle Stabilität und eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten für unser Unternehmen. Weitere Details und eine umfassende Analyse werden im Rahmen der endgültigen Jahresbilanz veröffentlicht.

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Rotter Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

